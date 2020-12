Calano ancora pazienti in ospedali

Prosegue in Liguria il calo dei pazienti negli ospedali. Ce ne sono 22 in meno nelle ultime 24 ore.

Nel complesso sono ricoverate 907 persone, di cui 85 in terapia intensiva. La Liguria registra anche 320 nuovi positivi su 3.992 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Sono suddivisi tra Imperia (49), Savona (37), Genova (99), Tigullio (28) e La Spezia (90). Nella regione ci sono stati anche altri 11 morti, che avevano tra 70 e 93 anni. In calo le persone in isolamento domiciliare: ce ne sono 8.051, 267 in meno.