Cagliari: Introduzione di 35 nuove ecoisole automatiche per una gestione dei rifiuti più efficiente

Cagliari sta per dare un passo significativo nella gestione dei rifiuti urbani con l’introduzione delle nuove ecoisole automatiche. Queste moderne infrastrutture, presentate a Palazzo Bacaredda, offrono una soluzione pratica per rendere più efficiente, accessibile e semplice il processo di differenziazione dei rifiuti per i cittadini.

Il sindaco Paolo Truzzu ha sottolineato che l’Emilia Romagna rappresenta un punto di riferimento per il settore in Italia e che l’introduzione delle ecoisole automatiche si inserisce nel sistema di raccolta “porta a porta” del Comune. Queste nuove infrastrutture, già 10 delle quali operative entro questo mese di marzo, saranno posizionate strategicamente in diverse aree della città per offrire una soluzione pratica a chi non può aderire completamente al sistema porta a porta.

Grazie alle tecnologie avanzate, le ecoisole consentiranno una raccolta differenziata automatizzata, agevolando i residenti nel corretto smaltimento di carta, plastica, vetro, latta e rifiuti organici. Tuttavia, durante questa prima fase, il conferimento del rifiuto indifferenziato sarà escluso.

È importante sottolineare che, nonostante ogni ecoisola metterà a disposizione tra 5 e 10 contenitori, saranno dimensionate per essere utilizzate in via straordinaria, mantenendo prioritariamente i giorni e gli orari previsti dal calendario di raccolta “porta a porta”. Pertanto, a ciascuna di esse sarà assegnato un gruppo di utenti predefinito autorizzato al suo accesso.

L’accesso alle ecoisole automatiche avverrà tramite una “ecocard” specifica, e ogni utente riceverà comunicazioni dettagliate riguardo alla sua ecoisola di riferimento. L’introduzione di questo nuovo servizio pubblico sottolinea l’impegno del Comune verso la promozione della sostenibilità ambientale e offre opzioni flessibili ai cittadini.

Il sindaco Truzzu e l’assessore Alessandro Guarracino hanno evidenziato che questa iniziativa potrà contribuire a superare la quota del 76% di raccolta differenziata, posizionando Cagliari come una delle città capoluogo italiane più virtuose.

Con l’introduzione delle ecoisole automatiche, Cagliari dimostra il suo impegno nell’essere all’avanguardia nella gestione sostenibile dei rifiuti, proiettando la città verso un futuro più eco-friendly e coinvolgendo attivamente la comunità in questa importante transizione. Per ulteriori informazioni e contatti, è possibile visitare il sito web cagliariportaaporta.it.