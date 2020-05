Cade ultraleggero, due morti vicino Roma: erano due nuotatori

Un ultraleggero è caduto a Nettuno, vicino Roma, nei pressi di via Avezzano.

Nettuno (RM) #31maggio 10:40, in corso intervento dei #vigilidelfuoco per un aereo ultraleggero caduto dopo il decollo dall’aviosuperficie: deceduti i due occupanti [aggiornamento ore 12:00] pic.twitter.com/HKZ2lNp2vv — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 31, 2020

Le due vittime dell’incidente che ha coinvolto un ultraleggero erano due nuotatori. Fabio Lombini, a Roma per un collegiale di allenamento, nuotava per la società In Sport Rane Rosse e il gruppo Sportivo Forlì Nuoto: arrivò anche in finale nei 200 stile libero ai Campionati europei in vasca corta di Copenaghen. Gioele Rossetti era tesserato con l’Aurelia nuoto.