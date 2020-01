Cade mentre scia: grave 14enne genovese

Grave incidente nel pomeriggio di martedì 31 dicembre 2019 sulle piste da sci di Sauze d’Oulx, in Piemonte.

Un ragazzo di 14 anni, residente a Genova, è caduto battendo violentemente la testa: dapprima non sembrava essersi fatto particolarmente male, e si è anche tolto il casco da solo. Poi però ha accusato un malore, è stato caricato su un elicottero dal 118 ed è stato trasportato all’ospedale Cto di Torino. È grave, la prognosi è riservata, ma non sarebbe in immediato pericolo di vita.

Sul posto, per i rilievi del caso, anche i carabinieri del soccorso piste della compagnia di Susa.