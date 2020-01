Cade in un burrone: oggi i funerali del maresciallo Marco Musichini

Un tragico volo di circa 150 metri durante un’esercitazione sulle montagne della Valle D’Aosta dove svolgeva il suo lavoro sin da quando, giovanissimo, si era arruolato. È morto così lunedì pomeriggio dinanzi agli occhi dei suoi colleghi il maresciallo della Finanza di 42 anni Marco Musichini, originario di Arcinazzo Romano. Finanziere da oltre vent’anni, aveva la passione per la montagna, tanto che dopo il corso era stato destinato in una delle due stazioni del Soccorso Alpino della Finanza esistenti nella regione. E proprio durante quest’ultima esercitazione l’incidente. Fatale. Insieme ad altri colleghi era salito sul Monte Rosso, sopra Saint-Pierre.

Dopo essere giunti in vetta avevano iniziato la discesa. Musichini è stato l’ultimo a scendere ma all’improvviso, forse per una scivolata, ha perso aderenza con il terreno ed è precipitato per circa 150 metri. L’incidente si è verificato ad un’altitudine di 2.940 metri. I soccorsi con un’eliambulanza sono giunti nell’area dell’incidente, ma al medico legale non è rimasto che constatare il decesso. La salma è stata portata all’ospedale di Aosta. Musichini lascia la moglie e una figlia.

Le reazioni

I primi ad essere informati i genitori di Marco, che gestiscono una famosa pizzeria agli Altipiani di Arcinazzo. Il papà e la mamma si sono diretti verso Aosta, ad accompagnarli un mezzo della Finanza. Tanti i messaggi di cordoglio, ad iniziare dal ministro dell’Interno Lamorgese, dai vertici della Valle D’Aosta e dalla Guardia di Finanza. Anche il sindaco di Arcinazzo Romano, Giacomo Troja, si è stretto alla famiglia.

«Esprimo, a nome dell’amministrazione e di tutta la popolazione, le più sentite condoglianze alla moglie, alla figlia e ai parenti. Una notizia che ha colto di sorpresa la cittadinanza frastornata dalla tragedia in cui ha perso la vita il nostro valorosissimo Marco Musichini». Commosso anche Luca Marocchi, consigliere comunale di Arcinazzo Romano. «Vicinanza, oltre che sincere e sentite condoglianze da noi tutti, alla famiglia Musichini per la prematura e improvvisa perdita.

Tutta la comunità si stringe attorno a loro». I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Orso ad Aosta.