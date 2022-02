Cade dall’ottavo piano, morto bimbo di due anni a Torino

Un bambino di due anni è morto a Torino precipitando dall’ottavo piano di un palazzo di via Pacini.

Sul posto stanno intervenendo i carabinieri, ma secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un incidente.

Sul posto, al civico 1 di via Pacini, nel quartiere Barriera di Milano, è intervenuto anche il 118, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Lo scorso 14 gennaio una bambina di tre anni, Fatima, è deceduta precipitando dal quinto piano di un palazzo del centro di Torino. Per la sua morte si trova in carcere, con l’accusa di omicidio colposo, il compagno della mamma, il 32enne Azhar Mohssine, a cui sarebbe sfuggita durante un tragico gioco.