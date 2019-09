Bus senza controllo si schianta contro un muretto a Genova San Fruttuoso

Paura questa mattina sull’autobus della linea 89 che ha avuto un incidente dovuto forse a un malfunzionamento dei freni, ma soltanto gli accertamenti potranno confermare questa ipotesi.

Il mezzo si trovava in via Papa Giovanni XXIII, sulle alture tra San Fruttuoso e San Martino, a Genova. Il conducente si trovava da solo sulla vettura e realizzando il mancato funzionamento dell’impianto frenante ha provato ad azionare il freno a mano, ma senza alcun successo. Il mezzo ha percorso circa cinquanta metri senza controllo finendo contro alcune auto parcheggiate, ha dilveto un muretto per poi terminare la sua corsa in un piazzale a fianco alla strada.

L’autista è rimasto lievemente ferito, così come una donna che si trovava su un’auto in sosta. Per entrambi è stato necessario ricorrere alle cure mediche da parte del personale sanitario. Secondo quanto si apprende l’autobus appena la settimana scorsa aveva passato il collaudo.