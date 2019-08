Buon compleanno Enrico Rava: il jazzista triestino compie 80 anni

Il jazzista italiano più celebre anche a livello internazionale compie 80 anni, e festeggia con l’uscita del suo nuovo album “Roma”, mentre prosegue il tour ‘Enrico Rava 80th Anniversary’.

Compie 80 anni oggi Enrico Rava, sicuramente il jazzista italiano più conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Annunciata per il 6 settembre, l’uscita del suo nuovo album per ECM, intitolato “Roma” e registrato dal vivo lo scorso novembre con Joe Lovano, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, Enrico Rava, nato a Trieste, è apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni ’60, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. La sua schiettezza umana ed artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante delle convenzioni.

Nella sua lunga carriera, Rava ha collaborato, non solo con i più grandi jazzisti ma anche con personaggi di caratura come Andrea Camilleri, Michelangelo Pistoletto, Francesco Tullio Altan e Bernardo Bertolucci. Ad aprile, ed è ancora in corso, il tour mondiale Enrico Rava 80th Anniversary – Special Edition in Italia, Stati Uniti e Argentina. Il nuovo album “Roma” documenta l’incontro tra il decano del jazz, Enrico Rava e Joe Lovano, magistrale sax tenore statunitense dalle origini siciliane, in occasione del loro penultimo concerto del tour europeo, avvenuto all’Auditorium Parco della Musica di Roma, nel novembre 2018. Sono passati ormai più di 50 anni da quando Enrico Rava apparve, dapprima sulla scena italiana e poi in quella mondiale, collaborando con artisti del calibro di Gato Barbieri e Steve Lacy, con cui passò una breve stagione a Buenos Aires insieme ai sudafricani Johnny Dyani e Louis Moholo. Poi venne il lungo soggiorno a New York dove incontrò e collaborò con artisti come Roswell Rudd, Carla Bley, John Abercrombie, Cecil Taylor, tra i tanti. Negli anni settanta il rientro in Italia: concerti e dischi, l’incontro con l’Opera, la sua predisposizione a scoprire giovani talenti e le collaborazioni con tanti artisti. Ha pubblicato due libri autobiografici: “Note Necessarie. Come un’autobiografia” in collaborazione con Alberto Riva (Minimum Fax) e “Incontri con musicisti straordinari. La storia del mio jazz” (Feltrinelli).