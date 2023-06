La professoressa Bruna Scaggiante, attuale coordinatrice per il Friuli Venezia Giulia della Lega italiana per la lotta contro i tumori, è stata chiamata a far parte del Comitato scientifico della Lilt nazionale.

L’organismo, che ha il compito di supportare lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nel campo della prevenzione oncologica, è stato nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, presieduto dal professor Francesco Schittulli. Annovera quindici esperti qualificati, figure di riferimento afferenti a varie discipline medico sanitarie in campo nazionale ed internazionale.

Bruna Scaggiante è docente di Biologia molecolare al Dipartimento Scienze della Vita dell’Università di Trieste e si occupa di ricerche in campo oncologico, compresi biomarcatori e molecole ad azione anti-tumorale. E’ stata presidente dell’associazione provinciale di Trieste della Lilt dal 2010 al 2021, quando è stata indicata coordinatrice regionale, ed è anche componente della Consulta nazionale femminile. Da anni si occupa di bioetica.

Nel dicembre del 2019 le è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riconoscimento assegnato su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri a personalità che si sono distinte professionalmente e nell’impegno sociale.