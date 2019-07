Bricoman investe nel Lazio, nel 2020 nuovo punto vendita ad Aprilia

Bricoman, azienda leader in Europa nella commercializzazione di prodotti tecnici per la costruzione e la ristrutturazione della casa, con vendita sia all’ingrosso che al dettaglio, investe nel Lazio con l’apertura nel 2020 di un nuovo punto vendita situato nel Comune di Aprilia, dotato di oltre 7.000 mq e 25.000 referenze disponibili per un bacino di utenza sia privato che professionale.

L’investimento, che riguarderà la riqualificazione di un sito industriale dismesso da diversi anni, comporterà l’assunzione di 80 dipendenti che, in una prima fase, saranno scelti in via prioritaria tra gli abitanti del Comune di Aprilia e dei comuni limitrofi. Il numero delle assunzioni iniziali previste potrà inoltre aumentare in funzione del successo commerciale del punto vendita. Bricoman è nata nel 1999 in Francia, in Italia il primo negozio apre nell’ottobre del 2008 ed oggi la catena dispone di 22 negozi nelle principali città con circa 3.000 collaboratori.

L’azienda ha incontrato nei giorni scorsi il Sindaco di Aprilia Antonio Terra per formalizzare la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e Bricoman, rivolta a determinare i metodi di candidatura dei cittadini del comune interessati alle selezioni per il nuovo punto vendita che porterà opere pubbliche e contribuzione diretta in oneri nelle casse del Comune.

L’investimento di Bricoman è realizzato con una particolare attenzione al territorio; il nuovo negozio sarà infatti realizzato riqualificando il sito industriale” Ghira – Cementi Armati prefabbricati” dismesso da anni e che in questo modo potrà produrre nuovamente ricadute positive in favore della comunità di Aprilia. Le vecchie strutture industriali saranno sostituite da una costruzione moderna, edificata secondo i più severi standard di legge, con spazi verdi e parcheggi riservati all’uso pubblico.

La struttura commerciale sarà estesa su circa 7.200 mq di superficie coperta con un’ulteriore area esterna dedicata alla commercializzazione di materiale per l’edilizia vasta oltre 2400 mq. di superficie di vendita.

“Il nuovo investimento ad Aprilia è un segno tangibile dell’attenzione dell’azienda verso il mercato italiano ed un ottimo esempio di collaborazione tra aziende ed istituzioni pubbliche finalizzato allo sviluppo sociale ed economico di un intero territorio – afferma Bricoman – Oltre agli sbocchi professionali che saranno offerti alla cittadinanza, riteniamo estremamente significativa la scelta, ispirata a criteri di sostenibilità, di recuperare un vecchio sito industriale dismesso, con un notevole risparmio in termini di materie prime e consumo di suolo edificabile. Il nostro auspicio è quello che il punto vendita di Aprilia si sviluppi in modo costante negli anni per continuare ad offrire nuove opportunità al territorio”.