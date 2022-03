Brescia: presentato l’evento “Ritratto di Donna”

In occasione della Giornata internazionale diritti della donna la questura di Brescia in collaborazione con il Comune ha organizzato l’evento dal titolo “Ritratto di Donna”.

L’incontro s’inserisce nel contesto della Campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere e ha l’obiettivo di rendere omaggio alle donne attraverso la testimonianza di 4 protagoniste.

L’avvenimento si è svolto nel Salone Vanvitelliano di Palazzo della Loggia che per l’occasione è stato allestito con i quadri dell’artista Daniela Volpi, rappresentanti 8 volti femminili, tra cui quello dell’agente della Polizia di Stato Emanuela Loi, vittima, nel 1992, dell’attentato a Palermo in via D’Amelio.

All’appuntamento ha partecipato la scrittrice Annalisa Strada, autrice del volume “Io, Emanuela”, dove viene raccontata la storia della poliziotta e del suo coraggio; l’ispettore Francesca Pollinara, della questura di Brescia, impegnata da molti anni nella prevenzione e repressione della violenza di genere e degli abusi sui minori, è intervenuta all’incontro parlando del coraggio delle donne che si sono rivolte alla Polizia di Stato per porre fine alla loro condizione di vulnerabilità.

Infine, è stata presentata Valentina Di Blasio, ostetrica degli Spedali civili di Brescia, conosciuta per aver suonato al pianoforte l’Hallelujah di Leonard Cohen nell’atrio dell’ospedale nella primavera del 2020, quando il Covid faceva registrare molti ricoveri nella struttura sanitaria.