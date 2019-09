Braccio destro di Carminati: “So chi è il mandate dell’omicidio Piscitelli”

Fabio Gaudenzi, braccio destro di Massimo Carminati, prima di essere arrestato ha detto di avere delle rivelazioni sull’omicidio di Fabrizio Piscitelli.

Il braccio destro del boss di Mafia Capitale Massimo Carminati ha rilasciato un video. Fabio Gaudenzi, poco prima di essere arrestato per traffico di armi ha girato un video in cui dice di avere delle rivelazioni sull’omicidio del capo ultrà Fabio Piscitelli.

Gaudenzi sa che tra poco lo arresteranno. Ha il volto coperto da un passamontagna e una pistola in mano. Seduto su una sedia da scrivania dice: “Mi chiamo Fabio Gaudenzi, la polizia sta venendo ad arrestarmi e mi consegnerò come prigioniero politico. Dal 1992 appartengo a un gruppo elitario di estrema destra denominato “I fascisti di Roma nord” con a capo Massimo Carminati e di cui fanno parte Fabrizio Piscitelli, Luca e Fabrizio Caroccia, Maurizio Boccacci, Riccardo Brugia e Massimo Carminati.

Vorrei essere processato e condannato per banda armata, come dovrebbero esserlo Carminati e Brugia. Non siamo mafiosi ma fascisti, lo siamo sempre stati e lo saremo sempre. La mafia e la droga ci fanno schifo. Mi sto consegnando al questore e parlerà solo col magistrato Gratteri del mandante dell’assassinio di Piscitelli perché questa è la mafia vera”.