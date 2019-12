La Borsa di Hong Kong apre positiva, con crescita al +0,06%

Ma crescono anche Shanghai (+0,06%) e Shenzhen (+0,23%).

Aseguito delle manifestazioni di ieri, la borsa di Hong Kong apre gli scambi in maniera positiva a causa dei sostanziai dati statunitensi sull’occupazione, alle vociferate ipotesi d’accordo sul commercio tra Usa e Cina, ed il giorno seguente un’altra enorme manifestazione pacifica anti-governativa e pro-democrazia che, secondo le associazioni per i diritti umani, ha mobilitato nell’ex colonia all’incirca 800.000 individui: l’Hang Seng segna nelle prime battute un dato in rialzo dello 0,06%, a 26.513,97 punti.

Contemporaneamente aprono positive anche Shanghai e Shenzhen, con indici Composite che segnano in avvio progressi, rispettivamente, dello 0,08% (a 2.914,46 punti) e dello 0,23%, a quota 1.644,16.