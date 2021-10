Boom tamponi in Liguria, oltre 15 mila in 24 ore

In Liguria ci sono 64 nuovi positivi al Covid a fronte di 12.339 tamponi antigenici rapidi e 2.830 tamponi molecolari, 15.169 tamponi nelle ultime 24 ore, un vero record. Il maggior numero di nuovi contagi si registra nell’Imperiese dove se ne contano 21, 3 nel savonese, 18 nell’Asl 3 genovese e 8 nell’asl 4 del Tigullio, 12 nello spezzino.

Due non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

In calo di 3 unità gli ospedalizzati che ad oggi sono 59 di cui 6 in terapia intensiva. Non sono registrati decessi. In isolamento domiciliare ci sono 16 persone, 1.309 sono i soggetti in sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda la campagna di vacicnazione, sui 2 mln 546.866 vaccini consegnati ne sono stati somministrati 2 mln e 219.746, pari all’87%. I vaccinati con due dosi sono 1 mln 044.820. Le terze dosi somministrate sono a oggi 12.619. 4.824 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore.