Bolzaneto, incendio : salvato il guardiano

Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra lunedì e martedì a Bolzaneto per l’incendio scoppiato in un capannone di via Albisola.

Le fiamme sono partite da un macchinario, a dare l’allarme il guardiano del capannone, che a causa del fumo denso e nero è rimasto intrappolato all’interno della struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti e lo hanno individuato e accompagnato fuori in sicurezza, poi hanno attaccato l’incendio.

Dopo circa un’ora, il rogo è stato domato. Sul posto, oltre ai pompieri, anche la polizia per gli accertamenti sulle cause.“