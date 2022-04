Comune di Campagnalupia. Senso unico alternato lungo la SP n. 14 “Liettoli – Lova”

Con ordinanza n. 2022/101 del 08/04/2022 è disposta l’istituzione temporanea, di un senso unico alternato, regolato da movieri, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP n. 14 “Liettoli-Lova”, nel tratto compreso tra il km 9+800 al km 10+000, in comune di Campagna Lupia.

La modifica alla viabilità avverrà dal giorno 11/04/2022 al giorno 15/04/2022, dalle ore 09:00 alle ore 18:00; dalle ore 18:00 alle ore 09:00, la circolazione dovrà svolgersi regolarmente e la strada dovrà essere messa in condizioni di sicurezza per l’utenza.

Comune di Camponogara. Senso unico alternato lungo la SP n. 18 “Camponogara – Calcroci”

Con ordinanza n. 2022/100 del 08/04/2022 è disposta l’istituzione temporanea, di un senso unico alternato, regolato da movieri, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP n. 18 “Camponogara – Calcroci”, in corrispondenza del km 1+390, in comune di Camponogara.

La modifica alla viabilità avverrà dal giorno 11/04/2022 al giorno 22/04/2022, dalle ore 09:00 alle ore 19:00 esclusi sabati, domeniche e giorni festivi; dalle ore 19:00 alle ore 09:00 e durante i giorni festivi ed i fine settimana, la circolazione dovrà svolgersi regolarmente e la strada dovrà essere messa in condizioni di sicurezza per l’utenza.

Comune di Caorle. Revoca ordinanza n. 2019/180 del 30/04/2019

Con ordinanza n. 2022/98 del 04/04/2022 è disposta la revoca della propria ordinanza n° 2019/180 del 30/04/2019, che disponeva il divieto di transito mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore alle 44 ton e aventi carico massimo per asse superiore alle 12 ton lungo la S.P. 54 “San Donà di Piave- Caorle” sul ponte sul Livenza a Porto S. Margherita in comune di Caorle, dal km 25+460 al km 25+585.

Il presente provvedimento ha validità dalle ore 18:00 del 06/04/2022.

Comuni di Cavarzere e Cona. Limite di 50 km/h in entrambi i sensi di marcia lungo la SP n. 4 “Gorzone”

Con ordinanza n. 2022/97 del 04/04/2022 l’istituzione del limite di velocità di 50 km/h, in entrambi i sensi di marcia, per l’intero tratto di Strada Provinciale n. 4 “Gorzone”, nei comuni di Cavarzere e Chioggia, con inizio dalle ore 10:00 del giorno 06/04/2022, sino alla revoca della stessa.

Comune di San Stino di Livenza. Interruzione al traffico lungo la SP n. 61 “San Stino di Livenza – Annone Veneto”

Con ordinanza n. 2022/96 del 04/04/2022 è disposta la chiusura temporanea al traffico lungo la S.P.n. 61 “San Stino di Livenza – Annone Veneto” dal piazzale della chiesa di San Marco Evangelista all’intersezione con la strada comunale via Annone Veneto, in comune di San Stino di Livenza, dalle ore 20:30 alle ore 21:30 il giorno 15/04/2022.

La deviazione del traffico che interesserà il seguente percorso:

via Annone Veneto, S.P.n. 61(via Pordenone).

Comune di Campolongo Maggiore. Interruzione al traffico lungo la SP n. 13 “Antico Alveo del Breanta” e Sp n. 14 “Liettoli – Lova”

Con ordinanza n. 2022/95 del 04/04/2022 è disposta la chiusura temporanea al traffico lungo la S.P.n.13 “Antico Alveo del Brenta” dall’intersezione con la S.P.n.14 alla rotatoria, e S.P.n.14“Liettoli-Lova” dalla comunale via Colombo all’intersezione con la S.P.n.13, in comune di Campolongo Maggiore, dalle ore 14:00 alle ore 19:00 il giorno 10/04/2022.

La deviazione del traffico che interesserà il seguente percorso:

Via Corsivola, zona artigianale III° strada, XXV Aprile, Via IV Novembre, Via Trento, Via Piave, Via Sopracornio, Via Rovine.

Comune di Eraclea. Senso unico alternato lungo la SP n. 53 “San Donà di Piave – Torre di Fine”

Con ordinanza n. 2022/94 del 01/04/2022 è disposta l’istituzione di un senso unico alternato lungo la SP n. 53, dalle ore 00:01 del giorno 04/04/2022 alle ore 23:59 del giorno 31/12/2022, ad esclusione dei mesi estivi di giugno/luglio/agosto. Le lavorazioni potranno riprendere dal giorno 12 settembre, compresi i giorni festivi, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP n. 53 “S. Donà di Piave – Torre di Fine”, nel tratto compreso tra il km 4+495 ed il km 5+285, in comune di Eraclea per un periodo non superiore ai 45 gg.

Comune di Cavarzere. Limite di 50 km/h in entrambi i sensi di marcia lungo la SP n. 2 “Cavarzere -Loreo”

Con ordinanza n. 2022/93 del 01/04/2022 è disposta l’istituzione del limite di velocità di 50 km/h, in entrambi i sensi di marcia, per l’intero tratto di Strada Provinciale n. 2 “Cavarzere-Loreo”, in comune di Cavarzere, con inizio dalle ore 10:00 del giorno 05/04/2022 fino alla revoca della stessa.

Comune di Caorle. Restringimento della carreggiata lungo la SP n. 54 “San Donà – Caorle” e la SP n. 59 ” San Stino di Livenza – Caorle”

Con ordinanza n. 2022/92 del 01/04/2022 è disposto il restringimento temporaneo della carreggiata stradale, lungo la SP n.54 “San Donà-Caorle” in corrispondenza del km 27+005 e del km 27+394 e la SP n.59 “S. Stino di Livenza-Caorle” in corrispondenza del km 14+197, in comune di Caorle.

La modifica alla viabilità avverrà dal giorno 01/04/2022 al giorno 13/04/2022, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi sabati, domeniche e giorni festivi; dalle ore 18:00 alle ore 09:00, la circolazione dovrà svolgersi regolarmente e la strada dovrà essere messa in condizioni di sicurezza per l’utenza.

Comune di Annone Veneto. Interruzione al traffico lungo la SP n. 61 “San Stino di Livenza – Annone Veneto”

Con ordinanza n. 2022/91 del 31/03/2022 è disposta la chiusura temporanea al traffico lungo la n. S.P. 61 “S. Stino di Livenza – Annone Veneto”, nel tratti sotto descritti:

Viale Trieste, dalla intersezione a rotatoria con via G. Marconi a nord, fino all’intersezione con via Aldo Moro a sud, Viale Venezia, dalla intersezione con via Roma a nord, fino alla intersezione a rotatoria con via G. Marconi a sud; Piazza Vittorio Veneto; Via Libertà, dalla intersezione con la S.R. 53 Postumia a nord, fino alla intersezione con via Roma a sud.

La deviazione del traffico che interesserà il seguente percorso:

Via Giai, Piazza Juti Ravenna, via Quattro Strade, in alternativa viale Trieste, via Aldo Moro, via Roma, via Madre Teresa di Calcutta, via Dante Alighieri e via Postumia S.R. 53 per il senso di marcia San Stino di Livenza – Annone Veneto;

Via Postumia S.R. 53, via Quattro Strade, in alternativa via Madre Teresa di Calcutta, via Dante Alighieri, via Roma, via Aldo Moro, viale Trieste, Piazza Juti Ravenna, via Giai per il senso di marcia Annone Veneto -San Stino di Livenza.

Comune di Cavallino Treporti e Jesolo. Restringimento della carreggiata e senso unico alternato lungo la SP n. 42 “Jesolana”

Con ordinanza n. 2022/87 del 28/03/2022 è disposto il restringimento temporaneo della carreggiata stradale, lungo la SP n. 42 “Jesolana” in comune di Cavallino Treporti e comune di Jesolo, nel tratto compreso tra il km 13+500 al km.

La modifica alla viabilità avverrà dal giorno 29/03/2022 al giorno 14/04/2022, dalle ore 08:00 alle ore 23:59, inclusi sabati, domeniche e giorni festivi.

Comune di Mirano. Senso unico alternato lungo la SP n. 32 “Miranese”

Con ordinanza n. 2022/83 del 25/03/2022 è disposta l’istituzione temporanea di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP n. 32 “Miranese”, in corrispondenza del km 10+155, in comune di Mirano.

La modifica alla viabilità avverrà dalle 09:00 alle ore 18:30 nel periodo compreso tra il giorno 30/03/2022 ed il giorno 22/04/2022, esclusi i fine settimana e giorni festivi; dalle ore 18:30 alle ore 09:00 e durante i giorni festivi ed i fine settimana, la circolazione dovrà svolgersi regolarmente e la strada dovrà essere messa in condizioni di sicurezza per l’utenza.

Comune di Dolo. Senso unico alternato lungo la SP n. 22 “Oriago – Sanbruson”

Con ordinanza n. 2022/74 del 21/03/2022 è disposta l’istituzione temporanea di un senso unico alternato regolato da movieri e/o da impianto semaforico mobile, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP n. 22 “Oriago – Sambruson”, nel tratto compreso tra il km 6+085 al km 6+105, in comune di Dolo.

La modifica alla viabilità avverrà dalle 09:00 alle ore 17:00 nel periodo compreso tra il giorno 23/03/2022 ed il giorno 01/04/2022 esclusi i fine settimana e giorni festivi; dalle ore 17:00 alle ore 09:00 e durante i giorni festivi ed i fine settimana la circolazione dovrà svolgersi regolarmente e la strada dovrà essere messa in condizioni di sicurezza per l’utenza.

Comune di Santa Maria di Sala. Senso unico alternato lungo la SP n. 25 “Santa Maria di Sala – Fiesso”

Con ordinanza n. 2022/73 del 21/03/2022 l’istituzione temporanea di un senso unico alternato regolato da movieri e/o da impianto semaforico mobile, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP n. 25 “S. Maria di Sala-Fiesso d’Artico”, nel tratto compreso tra il km 0+720 al km 0+740, in comune di S. Maria di Sala.

La modifica alla viabilità avverrà dalle 09:00 alle ore 17:00 nel periodo compreso tra il giorno 23/03/2022 ed il giorno 01/04/2022 esclusi i fine settimana e giorni festivi;dalle ore 17:00 alle ore 09:00 e durante i giorni festivi ed i fine settimana la circolazione dovrà svolgersi regolarmente e la strada dovrà essere messa in condizioni di sicurezza per l’utenza.

Comune di Vigonovo. Senso unico alternato lungo la SP n. 17 “Prozzolo – Vigonovo”

Con ordinanza n. 2022/72 del 21/03/2022 è disposta l’istituzione temporanea di un senso unico alternato regolato da movieri e/o da impianto semaforico mobile, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP n. 17 “Prozzolo-Vigonovo”, nel tratto compreso tra il km 7+815 al km 7+835, in comune di Vigonovo.

La modifica alla viabilità avverrà dalle 09:00 alle ore 17:00 nel periodo compreso tra il giorno 23/03/2022 ed il giorno 01/04/2022 esclusi i fine settimana e giorni festivi, dalle ore 17:00 alle ore 09:00 e durante i giorni festivi ed i fine settimana la circolazione dovrà svolgersi regolarmente e la strada dovrà essere messa in condizioni di sicurezza per l’utenza.

Comune di Noale. Istituzione del limite di velocità di 50 km/h lungo la Strada Provinciale n. 38 “Mestrina”, dalle ore 10.00 del 14.03.2022

Con ordinanza n. 2022/58 del 04/03/2022 l’istituzione del limite di velocità di 50 km/h e il divieto di sorpasso, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto di Strada Provinciale n. 38 “Mestrina” compreso tra dal km 8+670 e il km 9+950, in Comune di Noale. La presente ordinanza revoca tutte le precedenti disposizioni relative ai limiti di velocità massima lungo il tratto della S.P. n. 38 “Mestrina” compreso tra dal km 8+670 e il km 9+950, in Comune di Noale.

Comuni di Mirano e Santa Maria di Sala. Istituzione del limite di velocità di 50 km/h lungo la Strada Provinciale n. 33 “Mirano-San Giorgio delle Pertiche”, dalle ore 10.00 del 14.03.2022

Con ordinanza n. 2022/57 del 04/03/2022 è disposta l’istituzione del limite di velocità di 50 km/h e il divieto di sorpasso, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto di Strada Provinciale n. 33 “Mirano-S. Giorgio delle Pertiche” compreso tra dal km 3+902 e il km 4+030, nei comune di Mirano e di Santa Maria di Sala. La presente ordinanza revoca tutte le precedenti disposizioni relative ai limiti di velocità massima lungo il tratto della S.P. n. 33 compreso tra dal km 3+902 e il km 4+030, nei comune di Mirano e di Santa Maria di Sala.

Comuni di Dolo e Pianiga. Istituzione del limite di velocità di 50 km/h lungo la Strada Provinciale n. 28 “Cazzago-Mellaredo”

Con ordinanza n. 2022/56 del 01/03/2022 è disposta l’istituzione del limite di velocità di 50 km/h e il divieto di sorpasso, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto di Strada Provinciale n. 28 “Cazzago-Mellaredo”, nei tratti di strada compresi tra il km 2+323 e il km 2+992 e tra il km 6+553 e il km 7+447, nei comuni di Dolo e Pianiga.

La presente ordinanza revoca tutte le precedenti disposizioni relative ai limiti di velocità massima lungo il tratto della S.P. n. 28 “Cazzago-Mellaredo”, nei tratti di strada compresi tra il km 2+323 e il km 2+992 e tra il km 6+553 e il km 7+447, nei comuni di Dolo e Pianiga.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l’apposizione, a cura e spese della Città metropolitana di Venezia, della prescritta segnaletica stradale verticale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992, con inizio dalle ore 10:00 del giorno 14/03/2022, e resterà valida sino alla revoca della stessa.

Comune di Mira. Istituzione del limite di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto di Strada Provinciale n. 22 “Oriago-Sambruson”

Con ordinanza n. 2022/53 del 22/02/2022 è disposta l’istituzione del limite di velocità di 50 km/h e il divieto di sorpasso, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto di Strada Provinciale n. 22 “Oriago-Sambruson” compreso tra dal km 1+747 e il km 2+875, nel comune di Mira.

La presente ordinanza revoca tutte le precedenti disposizioni relative ai limiti di velocità massima lungo il tratto della S.P. n. 22 “Oriago-Sambruson” compreso tra dal km 1+747 e il km 2+875, nel comune di Mira.

Comune di Eraclea. Senso unico alternato lungo la SP n. 53 “San Donà di Piave – Torre di Fine”

Con ordinanza n. 2022/51 del 28/02/2022 è disposta l’istituzione temporanea, di un senso unico alternato, regolato da movieri, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP n. 53 “S. Donà di Piave – Torre di Fine”, nel tratto compreso tra le strade comunali, via Virgilio e via Bova, in comune di Eraclea.

La modifica alla viabilità avverrà dal giorno 07/03/2022 al giorno 15/04/2022, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, esclusi i fine settimana e giorni festivi.

Comune di Caorle. Sospensione temporanea della circolazione lungo la SP n. 54 “San Donà – Caorle”

Con ordinanza n. 2022/45 del 21/02/2022 è disposta l’interruzione del traffico lungo la SP n. 54“San Donà – Caorle” in corrispondenza del ponte sul fiume Livenza dal KM 25+460 al KM 25+590, in comune di Caorle.

La modifica alla viabilità avverrà dalle ore 08:00 del 28/02/2022 alle ore 18:00 del giorno 06/04/2022.

La deviazione del traffico interesserà il seguente percorso:

tratto della S.P. 54 “San Donà – Caorle” dal ponte suddetto in località Porto S. Margherita in Comune di Caorle all’intersezione con la S.P. 42 “Jesolana” in Comune di Eraclea;

tratto della S.P. 42 “Jesolana” dall’intersezione a rotatoria con la S.P. 54 “San Donà – Caorle” in Comune di Eraclea fino all’intersezione con la S.P. 59 “San Stino-Caorle” in Comune di S. Stino di Livenza;

tratto della S.P. 59 “San Stino-Caorle” dall’intersezione con la S.P. 42 “Jesolana” in Comune di S. Stino di Livenza all’intersezione con la S.P. 54 “San Donà – Caorle” in comune di Caorle;

tratto della S.P. 54 “San Donà – Caorle” dall’intersezione con la S.P. 59 “San Stino-Caorle” al ponte suddetto in Comune di Caorle.

Comuni di Musile di Piave e Fossalta di Piave. Istituzione dei limiti massimi di velocità lungo i tratti fuori dei centri abitati della SP n. 50 “Arigine San Marco”

Con ordinanza n. 2022/44 del 21/02/2022 è disposta l’istituzione del limite di velocità di 50 km/h, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto di Strada Provinciale n. 50 “Argine San Marco” tra l’intersezione con la Strada Statale n. 14 “della Venezia Giulia” ed il confine con la Provincia di Treviso, e ricadente tra i Comuni di Musile di Piave e Fossalta di Piave.

La presente ordinanza revoca tutte le precedenti disposizioni relative ai limiti di velocità massima lungo il tratto della S.P. n. 50 “Argine San Marco” tra l’intersezione con la Strada Statale n. 14 “della Venezia Giulia” ed il confine con la Provincia di Treviso, e ricadente tra i Comuni di Musile di Piave e Fossalta di Piave.

Comune di Eraclea. Revoca ordinanza n. 2021/47 del 15/02/2021

Con ordinanza n. 2022/37 del 08/02/2022 è disposta la revoca della propria ordinanza n° 2021/47 del 15/02/2021, avente ao oggetto ad oggetto:”Istituzione di divieto di transito mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore alle 44 ton e aventi carico massimo per asse superiore alle 12 ton e istituzione di senso unico alternato a vista lungo la S.P. 53 “San Donà di Piave – Torre di Fine” sul ponte sul canale Bastanzi in comune di Eraclea, dal km 6+100, dal giorno 16/02/2021″.

Comune di Venezia. Interruzione al traffico lungo la SP n. 23 “Fusina – SS11”

Con ordinanza n. 2022/24 del 01/02/2022 è disposta la chiusura temporanea al traffico lungo la n. S.P. 23 “Fusina-SS11”, nel tratto compreso tra il km 1+150 ed il km 3+250, in comune di Venezia, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 nel periodo compresa tra il giorno 07/02/2022 e il giorno 31/05/2022, dal divieto sono esclusi i residenti e mezzi di soccorso secondo le deviazioni riportate in loco.

La deviazione del traffico che interesserà il seguente percorso:

S.P. n. 24 “Malcontenta-Rana”;

via dell’Elettronica;

via della Meccanica;

e viceversa.

Comune di Campagna Lupia. Istituzione temporanea di due attraversamenti pedonali provvisori lungo la SP n. 15 “campagna Lupia – Lova”

Con ordinanza n. 2022/22 del 27/01/2022 è disposta l’istituzione temporanea, per le ragioni di cui alle premesse, di due attraversamenti pedonali provvisori, lungo la SP n. 15 “Campagna Lupia – Lova”, in corrispondenza del km 0+300 all’altezza del civico 163 in via della Repubblica, in comune di Campagna Lupia.

La modifica alla viabilità avverrà nel periodo compreso tra il giorno 31/01/2022 ed il giorno 17/10/2022.

Comune di Eraclea. Senso unico alternato lungo la SP n. 53 “San Donà di Piave – Torre di fine”

Con ordinanza n. 2022/11 del 20/01/2022 l’istituzione temporanea, di un senso unico alternato, regolato da movieri, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP n. 53 “S. Donà di Piave – Torre di Fine”, nel tratto compreso tra il km 5+500 e il km 5+600, in comune di Eraclea.

La modifica alla viabilità avverrà, dal giorno 24/01/2022 al giorno 14/02/2022, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, esclusi i fine settimana e giorni festivi.

Dalle ore 18:00 alle ore 07:00 e durante i fine settimana e giorni festivi, la circolazione dovrà svolgersi regolarmente e la strada dovrà essere messa in condizioni di sicurezza per l’utenza, con opportuna segnaletica, compresi i New Jersey posati in banchina con cascata luminosa a segnalazione della barriera rimossa.

Comune di San Donà di Piave. Limite massimo di velocità di 50 km/h lungo la SP n. 54 ” San Donà – Caorle”.

Con ordinanza n. 2022/5 del 14/01/2022 è disposta l’istituzione del limite di velocità di 50 km/h, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto di Strada Provinciale n. 54 “San Donà – Caorle” compreso tra dal km 1+500 al km 3+000 incluso il centro abitato di Fiorentina, in comune di S. Donà di Piave.

La presente ordinanza revoca tutte le precedenti disposizioni relative ai limiti di velocità massima lungo il tratto della S.P. n. 54 “San Donà – Caorle” incluso dal km 1+500 al km 3+000 ivi compreso il centro abitato di Fiorentina in comune di S. Donà di Piave.

Comune di Fossò. Annullamento ordinanza 2021/236 e istituzione senso unico alternato lungo il ponte di San Don lungo la SP n. 12 “Casello 9 – Piove di Sacco”

Con ordinanza n. 2021/247 del 09/12/2021 è disposto l’annullamento della precedente ordinanza n° 2021/236 del 16/11/2021 e l’istituzione dell’obbligo lungo la S.P. 12 “Casello 9 – Piove di Sacco” in Comune di Fossò per tutti i mezzi di procedere a senso unico alternato sul ponte di Sandon nei tratti compresi tra il km 6+750 al km 6+860, con precedenza dei mezzi provenienti dal centro di Fossò e tra il km 6+890 e 7+000 con precedenza dei mezzi provenienti dalla località Liettoli in comune di Campolongo Maggiore.

Il presente provvedimento ha validità dalle ore 12:00 del giorno 13/12/2021.

Apertura cantieri lungo le strade della Città metropolitana di Venezia anno 2022

Con ordinanza n. 2021/243 del 02/12/2021 è disposta con decorrenza dal 01 gennaio 2022, per esigenze di carattere tecnico per gli operatori della Città metropolitana di Venezia ovvero per i loro delegati, l’adozione dei seguenti provvedimenti lungo le Strade Provinciali di competenza della Città metropolitana di Venezia interessate da lavori:

il restringimento della carreggiata viabile, senza precludere la normale circolazione veicolare che dovrà essere garantita su corsie contrapposte non inferiori in larghezza a 2,80 ml; in corrispondenza dei lavori verrà istituito il divieto di sorpasso tra tutti i tipi di autoveicoli e la limitazione della velocità nei due sensi di marcia a 30 Km/h; qualora il restringimento della carreggiata viabile comporti una larghezza della strettoia inferiore a 5,60 ml, ovvero nel caso necessiti garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, l’istituzione del transito a senso unico alternato nel tempo, di cui all’art. 42, comma 3, del DPR 495/1992 e ss.mm.ii., attraverso le seguenti modalità:

il transito alternato a vista;

il transito alternato regolato da movieri a terra muniti di apposite palette;

il transito alternato a mezzo semafori

La presente Ordinanza ha validità dal 01 gennaio 2022 fino a revoca della stessa.

Comune di Fossò. Annullamento ordinanza n. 2021/231 del 10/11/2021 ed emissione nuova ordinanza

Con ordinanza n. 2021/236 del 1/11/2021 è disposta l’istituzione di un obbligo, per i mezzi di peso a pieno carico superiori alle 3,5 ton di massa complessiva lungo la S.P. 12 “Casello 9 – Piove di Sacco” sul tratto compreso tra il km 6+760 al km 7+000, di procedere a senso unico alternato senza presenza di altri veicoli con diritto di precedenza dei mezzi provenienti dal comune di Fossò.

L’istituzione dell’obbligo avverrà dalle ore 12:00 del 17/11/2021.

Comuni di Musile di Piave e Quarto d’Altino. Senso unico alternato lungo la SP n. 43 “Portegrandi – Jesolo”

Con ordinanza n. 2021/217 del 27/10/2021 è disposta l’istituzione temporanea, di un senso unico, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP n. 43 “Portegrandi-Jesolo” nel tratto compreso tra Portegrandi- Caposile, dal divieto sono esclusi i frontisti, i mezzi di soccorso e di trasporto pubblico.

E’ disposta inoltre la chiusura temporanea al traffico lungo la SP n. 43 “Portegrandi-Jesolo” nel tratto compreso tra Caposile-Portegrandi direzione Caposile.

Comune di Mirano. Senso unico alternato lungo la SP n. 32 “Miranese”

Con ordinanza n. 2021/172 del 24/08/2021 è disposta, per inderogabili esigenze di carattere tecnico, di sicurezza della circolazione e di tutela della pubblica incolumità, nell’intersezione tra la S.P. n. 13 “Antico Alveo del Brenta” e la S.P. 15 “Campagna Lupia – Lova” Strada Comunale via Piave nel Comune di Campagna Lupia, l’attivazione di un impianto semaforico di regolamentazione della circolazione stradale, tre colori 24 ore su 24.

Comuni di Fossalta di Portogruaro e di Teglio Veneto. Deviazione del traffico su nuovo viadotto lungo la SP n. 91 “Strada Teglio Veneto”

Con ordinanza n. 2021/163 del 19/07/2021 è disposta, per inderogabili esigenze di carattere tecnico, di sicurezza della circolazione e di tutela della pubblica incolumità, la deviazione del traffico su nuovo viadotto con disciplina del senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e successiva apertura al traffico sulla nuova viabilità di entrambe le corsie di marcia con configurazione provvisoria di cantiere lungo la SP n. 91 “Strada Teglio Veneto” nei comuni di Fossalta di Portogruaro e di Teglio Veneto a partire dal 22 luglio 2021.

La presente Ordinanza abroga e sostituisce tutte le precedenti ordinanze in vigore sul vecchio sedime della SP n. 91 dalla progressiva 0+235 e 0+935 e sul nuovo tratto della SP n. 91 interessato dal cantiere.

Comune di Concordia Sagittaria. Limite massimo di velocità di 50km/h lungo la SP n. 42 nel tratto compreso tra il centro abitato nel tratto di sindacale

Con ordinanza n. 2021/155 del 08/07/2021 è disposta, per inderogabili esigenze di carattere tecnico, di sicurezza della circolazione e di tutela della pubblica incolumità, l’istituzione del limite di velocità di 50 km/h, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto di Strada Provinciale n. 42 “Jesolana” ricompreso tra il km 49+900 ed il km 50+900, ovvero all’interno del centro abitato di Sindacale.

Comune di Musile di Piave. Riapertura provvisoria della circolazione stradale della nuova intersezione a rotatoria tra la SP n. 51 e via Roma

Con ordinanza n. 2021/150 del 30/06/2021 è disposta, per inderogabili esigenze di carattere tecnico, di sicurezza della circolazione e di tutela della pubblica incolumità, l’apertura provvisoria alla circolazione stradale dalle ore 07:00 del 03.07.2021 fino a nuova ordinanza di apertura definitiva della nuova intersezione a rotatoria posta in Comune di Musile di Piave all’intersezione tra la SP n. 51 “Musile di Piave – Passarella” e Via Roma, di competenza della Città metropolitana di Venezia, realizzata nell’ambito dell’intervento denominato “Realizzazione di una rotatoria tra la S.P.. 51 e la s.c. Via Roma in Comune di Musile di Piave”.

Viene revocata l’ordinanza dirigenziale n. 117/2021 del 13.05.2021 “istituiti dei provvedimenti temporanei in ordine alla circolazione stradale per i lavori di realizzazione di una rotatoria tra la Sp 51 (via Piave) e via Roma in Comune di Musile di Piave”, necessaria alla realizzazione delle lavorazioni.

Sono stabiliti i seguenti obblighi nella nuova intersezione a rotatoria di cui sopra:

obbligo di circolare secondo il verso antiorario (figura II 84 art. 122 del D.P.R. 495/1992) nell’anello giratorio;

obbligo di dare precedenza nell’intersezione a rotatoria;

il limite massimo di velocità di 50 Km/h in avvicinamento ed in occasione dell’intersezione a rotatoria.

Comune di Salzano. Attivazione impianto semaforico nell’intersezione tra la SP n. 35 “Salzanese” e la strada comunale via Rimembranze e via Genova

Con ordinanza n. 2021/136 del 07/06/2021 è disposta, per inderogabili esigenze di carattere tecnico, di sicurezza della circolazione e di tutela della pubblica incolumità, all’intersezione tra la S.P. 35 “Salzanese” e la strada comunale Via Rimembranze e Via Genova nel Comune di Salzano, l’attivazione di un impianto semaforico di regolamentazione della circolazione stradale.

Comune di Musile di Piave. Apertura della nuova intersezione a rotatoria tra la SP n. 51 e la SP n. 51dir

Con ordinanza n. 2021/97 del 15/04/2021 è disposta, per inderogabili esigenze di carattere tecnico, di sicurezza della circolazione e di tutela della pubblica incolumità, l’apertura alla circolazione stradale dalle ore 11:00 del 16.04.2021 a tempo indeterminato della nuova intersezione a rotatoria posta in Comune di Musile di Piave all’intersezione tra la S.P. n. 51 “Musile di Piave – Passarella” e la S.P. n. 51dir, di competenza della Città metropolitana di Venezia, realizzata nell’ambito dell’intervento denominato “Realizzazione di una rotatoria in prossimità dello svincolo “Ponte della Vittoria” in Comune di Musile di Piave” e la contestuale revoca dell’ordinanza dirigenziale n. 44/2021 del 08.02.2021 “Istituzione di provvedimenti temporanei in ordine alla circolazione stradale per i lavori di realizzazione di una rotatoria in prossimità dello svincolo “Ponte della Vittoria” sulla S.P. n. 51 Via Piave in Comune di Musile di Piave, necessaria alla realizzazione delle lavorazioni.

Nella nuova intersezione a rotatoria posta all’intersezione tra la S.P. n. 51 “Musile di Piave – Passarella” e la S.P. n. 51dir sono stabiliti i seguenti obblighi:

obbligo di circolare secondo il verso antiorario (figura II 84 art. 122 del D.P.R. 495/1992) nell’anello giratorio;

obbligo di dare precedenza nell’intersezione a rotatoria;

il limite massimo di velocità di 50 Km/h in avvicinamento ed in occasione dell’intersezione a rotatoria.

