Bollette gas: aggravi fino a 177 euro per chi non è passato al mercato libero

l’arrivo del 2024 ha segnato la fine del servizio di tutela per la

fornitura di gas e ai clienti domestici non vulnerabili che non sono

passati al mercato libero è stata assegnata una nuova tariffa con

possibili aggravi che, secondo l’elaborazione di Facile.it,

arriverebbero fino a 177 euro l’anno._

_Purtroppo, questo non sarà l’unico aumento del 2024; da gennaio l’Iva

sulle bollette del gas è passata all’aliquota ordinaria _ed anche gli

oneri di sistema sono tornati a gravare integralmente sulla spesa

finale. Aumenti, questi, che riguarderanno tutti i clienti,

indipendentemente dall’offerta.

_Per aiutare coloro che non hanno ancora fatto il passaggio al mercato

libero, Facile.it ha redatto un breve vademecum in 8 punti con consigli

su come affrontare la scelta._

L’analisi completa e vademecum sono disponibili in allegato e a questo

link:

https://www.facile.it/ufficio-stampa/comunicati/fine-tutela-bollette-gas-aggravi-fino-a-177-euro-per-chi-non-passato-al-mercato-libero.html

[1]

