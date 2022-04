Notizie



“Con la votazione di oggi il Consiglio comunale di Palermo ha finalmente bocciato la delibera proposta dalla Giunta che prevedeva l’aumento della aliquota dell’addizionale Irpef all’1,6 per il 2022 e il 2023, nonché la possibilità di effettuare ulteriori aumenti senza limiti nel caso che le entrate previste non corrispondessero a quelle poi effettivamente realizzatesi.

La bocciatura pone la parola fine sul principio illiberale per il quale siano i cittadini a dover pagare con le proprie tasse tutti i disastri di questa amministrazione.

Ma vi è di più: finalmente il Consiglio comunale inizia a ravvedersi circa la scellerata scelta di approvare, la notte del 31 Gennaio

scorso, questo Piano di riequilibrio. Il primo trimestre del 2022 ha visto crollare di 10 milioni di euro le entrate tributarie dell’ente, laddove le previsioni fantasiose del piano prevedevano un sensibile aumento invece delle stesse entrate: la delibera proposta dalla Giunta, oggi finalmente bocciata, prevedeva una ‘clausola di salvaguardia’ in regione della quale il Consiglio comunale poteva aumentare senza alcun limite la detta aliquota in ipotesi le entrate previste non fossero poi corrispondenti a quelle realizzate (circostanza che si sta già verificando).

Siamo felici di constatare che molti colleghi di diversi partiti abbiano cambiato la loro posizione rispetto alla precedente votazione in cui è caduto il numero legale e riteniamo che si tratti di un primo passo che possa definitivamente far tramontare l’idea di questa Amministrazione di seguitare a sostenere tutti i provvedimenti collegati a questo piano approvato il 31 Gennaio da una maggioranza ‘trasversale’ e dal quale molti finalmente oggi, dentro e fuori l’Amministrazione, iniziano a prendere le distanze.

Lo dichiara il consigliere comunale Leonardo Canto.