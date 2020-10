Bloccato in canalino ghiacciato, salvato escursionista

– Un escursionista, bloccato in un canalino ghiacciato sotto il Lago della Rossa, nel comune di Usseglio (Torino), è stato recuperato nella serata di ieri dai tecnici del soccorso alpino. L’uomo non riusciva a comunicare la sua posizione precisa; è stato localizzato a valle del lago solo grazie a una foto inviata col cellulare al soccorso alpino.

Due le squadre coinvolte nelle operazioni di recupero; mentre una procedeva a piedi verso l’alto, l’altra è stata trasportata a monte grazie alla collaborazione di Enel con il carrello sotterraneo che conduce alla diga della Rossa. I tecnici dall’alto si sono calati con le corde dal canale e hanno raggiunto l’escursionista mettendolo in sicurezza. In seguito lo hanno calato fino al sentiero da dove lo hanno ricondotto a piedi verso valle. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco.