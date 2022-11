Black out nei quartieri di Vergine Maria e Arenella – Dichiarazione del consigliere comunale Leopoldo Piampiano

Notizie



Nei quartieri di Vergine Maria e Arenella a Palermo, si sono registrati diversi black out di corrente elettrica nella pubblica illuminazione. Una questione già presentatasi in altre occasioni e che ha creato disagi e pericoli, ai pedoni e agli automobilisti, a causa del fitto buio che si verifica in diverse vie delle borgate marinare.

Il consigliere comunale di Forza Italia, Leopoldo Piampiano, nonché componente della commissione urbanistica a Palazzo delle Aquile, a seguito di una risposta ad una nota inviata all’A.M.G., ha chiesto di convocare i responsabili degli uffici competenti per affrontare la problematica.

“Ho già ricevuto riscontro attraverso una nota, da parte di Amg Energia rispetto ai continui black out che si verificano essenzialmente nelle zone di Vergine Maria ed Arenella. La azienda municipalizzata mi informa che nelle strade indicate, sono stati realizzati nuovi impianti di pubblica illuminazione da parte di terza impresa con appalto del Comune di Palermo che ha utilizzato fondi PON Metro (ex fondi Fas). Le disattivazioni intempestive accadono per l’entrata in funzione dei meccanismi di protezione, che proteggono gli impianti spegnendoli ed evitando il verificarsi di gravi guasti. In tutti questi casi, i quadri di alimentazione degli impianti sono stati riattivati con interventi da parte degli operatori di AMG Energia. L’azienda sostiene che la riattivazione (riarmo) potrebbe avvenire automaticamente da remoto se solo venisse collaudato dalla ditta appaltatrice il sistema che era previsto. Ho chiesto di convocare tutti gli attori protagonisti di questa vicenda per risolvere nel breve tempo possibile il problema il quale sta causando non pochi problemi ai residenti delle due borgate palermitane”. Afferma il consigliere Leopoldo Piampiano.