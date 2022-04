(REGFLASH) Milano, 10 apr. – Alla giornata di apertura della Bit 2022 c’era anche l’assessore alla Formazione, Pietro Quaresimale, in visita allo stand Abruzzo e poi diretto al Vinitaly a Verona dove, anche in quella sede, l’Abruzzo ha una presenza istituzionale con una propria area espositiva. “La mia presenza qui a Milano – ha detto l’assessore Quaresimale – è anche legata ad una serie di attività formative che abbiamo avviato nel campo del turismo. Dalla formazione continua degli operatori turistici nella quale abbiamo investito qualcosa come 15 milioni di euro fino alle creazione di percorsi formativi per nuove figure professionali chiamate a presentare la nuova offerta turistica”. Novità importanti arrivano dall’alta formazione che ha previsto, in campo turistico, la nascita di un nuovo Its, Istituto tecnico superiore. “Ormai l’Its turismo è realtà. Si tratta del sesto Its che opera in Abruzzo e siamo convinti che riuscirà a dare risposte concrete alla domanda di formazione che arriva dagli addetti ai lavori, ma anche a gettare le basi per realizzare una qualificata occupazione in campo turistico”. (REGFLASH) IAV 220410