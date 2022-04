(REGFLASH) Milano, 10 apr. – Secondo giorno alla Bit di Milano e lo stand abruzzese si appresta ad accogliere l’arrivo del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, previsto per domani alle 11. A dire il vero il Ministro si è “affacciato in Abruzzo” già nella giornata di oggi subito dopo l’inaugurazione ufficiale della manifestazione. La visita ufficiale è invece prevista per oggi e rappresenta l’occasione anche per fare il punto sui lavori della Commissione turismo della Conferenza delle Regione, presieduta proprio dall’Abruzzo. “Le Regioni lavorano quotidianamente con il ministero del Turismo – ha detto D’Amario – alla ricerca di politiche coordinate che vogliono migliorare l’immagine turistica delle Regioni e quindi del brand Italia. Quest’anno l’intesa con il Ministro è stata importante sul fronte degli indennizzi da riconoscere agli operatori turistici del turismo invernale per le perdite causate dal Covid”.