(REGFLASH) Milano, 9 apr. – La Bit dell’Abruzzo parte dal gusto e dal benessere. Domani apertura ufficiale della Borsa internazionale del Turismo a Milano e avvio delle iniziative previste nello stand Abruzzo, un’area di 300 metri quadrati dalla quale parte la proposta turistica dell’Abruzzo in un percorso di valorizzazione delle ricchezze e delle peculiarità che il territorio può offrire al mercato del turismo. Il primo appuntamento è fissato per le ore 13 con l’incontro dal tema “Abruzzo, terra del gusto e del benessere”: in apertura i saluti dell’assessore al Turismo, Daniele D’Amario, del presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, Gennaro Strever, e del presidente della Camera di Commercio Gran Sasso, Antonella Ballone, i tre rappresentanti di enti e istituzioni che insieme hanno organizzato la presenza dell’Abruzzo alla Bit 2022. A seguire sono previsti gli interventi di Niko Romito, ideatore dell’Accademia Niko Formazione e promotore del Campus Ricerca e Alta Formazione nel quale è stato previsto un progetto di alta formazione finanziato dalla Regione Abruzzo; l’attore e comico Maccio Capatonda, vincitore della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori. Prevista anche la presenza dell’assessore alle Formazione, Pietro Quaresimale. I lavori sono coordinati dal giornalista Giovanni Angelucci.