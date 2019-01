Bimbo armato canta canzone neomelodica

Il video sul web riceve 120mila visualizzazioni: si tratta di un bambino che armato canta un pezzo neomelodico.

Su Facebook è stato caricato un video che ha come protagonista un bambino di circa 10 anni che imbraccia un’arma e canta una canzone neomelodica.

La canzone si intitola “Senza libertà”. Il bambino dice che è dedicata alle persone che come i carcerati sono stati privati della libertà.

Il post è diventato subito virale e ha suscitato non poca disapprovazione. Il primo a condividere il video criticandolo aspramente è stato Francesco Emilio Borrelli, consigliere die Verdi della Regione Campania.

In una nota, Borrelli ha commentato dicendo: “Il ragazzino del video avrà circa dieci anni a quell’età la sua coscienza sociale non è ancora formata. Assorbe i modelli imposti dagli adulti e cerca di replicarli per ottenere l’accettazione del contesto in cui vive. Per questa ragione bisogna intervenire al più presto per individuare eventuali profili di intervento dei servizi sociali.

Spesso il loro processo di crescita è influenzato da scene di violenza e sopraffazione e la dispersione scolastica contribuisce a creare schiere di manovali per la criminalità organizzata.”

Adesso il video è stato rimosso dal momento che viola le politiche di Facebook. Tuttavia, evidenzia un forte disagio sociale che non è possibile cancellare solo eliminando un video da un social network.