Il Consiglio comunale ha approvato, questo pomeriggio, una deliberazione della Giunta comunale inerente la modifica dell’articolo 8 bis del Regolamento numero 221 di Polizia Urbana “Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo”.

Questo il testo completo del nuovo punto 7 dell’articolo: “E’ facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, individuare le categorie di esercenti … che operino in zone determinate della città, tenute a utilizzare contenitori non idonei all’offesa monouso personalizzati o, in loro vece, contenitori non idonei all’offesa riutilizzabili assoggettati a cauzione per effettuare la vendita per asporto o per consumo sul posto al di fuori degli spazi di somministrazione autorizzati o per effettuare la cessione a qualsiasi titolo di bevande”.

In sostanza, con la modifica approvata oggi, l’Amministrazione può chiedere agli esercenti che operano nelle zone della cosiddetta movida di utilizzare bicchieri monouso personalizzati in plastica, invece di quelli in vetro o in metallo, per il consumo di bevande fuori dal locale.

Come ha spiegato l’assessora Giovanna Pentenero presentando il documento, il provvedimento rientra in quel piano di governo della notte, redatto dalla Città con l’obiettivo di garantire la salute dei residenti e la sicurezza dei frequentatori di quelle aree della città particolarmente soggette a fenomeni di aggregazione notturna.

In questo senso, i contenitori monouso personalizzati, consentiranno di migliorare la pulizia delle aree interessate e di vigilare in modo più efficace sul comportamento degli avventori, in considerazione della possibilità concessa agli esercenti di chiedere una cauzione da restituire a fronte della riconsegna del bicchiere.