Con l’avvicinarsi del periodo estivo dobbiamo iniziare a pensare sia a come rendere più fresca la nostra camera da letto (in modo da mantenere una temperatura corporea ideale per conciliare il sonno), sia a ridurre il tasso di umidità che nei mesi più caldi può essere molto elevato creando disagio e difficoltà nell’addormentamento. Vediamo quindi alcuni consigli che possono aiutarci a rendere più confortevole la zona notte favorendo il meritato riposo notturno.

Biancheria da letto: scegliere i tessuti giusti

Quando le temperature iniziano ad alzarsi, è necessario scegliere i tessuti più freschi. Per quanto riguarda il periodo primaverile e quello estivo, per esempio, sono ideali i completi letto realizzati in lino, in raso cotone TC 300, cotone 100% e cotone percalle, tutti tessuti ideali quando le temperature si fanno più elevate.

Vestire capi leggeri

Nei mesi più caldi è consigliabile vestire dei capi da notte comodi e leggeri che possano favorire il riposo notturno; i tessuti più idonei sono il lino, il raso cotone e il cotone.

Utilizzare il lato estivo del materasso

La gran parte dei materassi presenti attualmente in commercio sono caratterizzati dalla presenza di un lato invernale e di un lato estivo; con l’arrivo della stagione più calda è ovviamente consigliabile girare il materasso dal lato estivo; così facendo la biancheria da letto sarà adagiata sopra una superficie più fresca. Il problema del cambio lato non si pone nel caso dei materassi a “stagione unica”.

Utilizzare un deumidificatore

L’utilizzo di un condizionatore d’aria durante il riposo notturno non è generalmente consigliabile, anche se le versioni più recenti hanno modalità “notte” pensate appositamente per i periodi più caldi; in linea generale è più opportuno utilizzare un deumidificatore, un apparecchio che serve a mantenere il giusto tasso di umidità nella stanza la cui aria non deve essere né troppo secca, né troppo umida. Eventualmente si può pensare all’installazione di un ventilatore a soffitto che faccia circolare l’aria da una finestra aperta.

Finestre chiuse durante il giorno e aperte la notte

Durante le ore più calde le finestre delle varie stanze dovrebbero essere chiuse per impedire al calore di entrare nelle stanze, anche se è normale avere la tentazione di aprirle per far circolare un po’ d’aria; lo scopo è quello di tenere, per quanto possibile, il calore all’esterno. È invece consigliabile aprire le finestre durante le ore serali quando la temperatura si fa più mite; in questo modo la circolazione dell’aria renderà più fresca la stanza.