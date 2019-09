Bergamo, controlli antidroga nelle scuole

Alcuni grammi di hashish sono stati ritrovati e sequestrati, due studenti sono stati segnalati come consumatori di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito delle attività finalizzate a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché ogni forma di illiceità, con particolare attenzione ad eventuali episodi di bullismo e cyberbullismo, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo, supportati dalle unità cinofile di Orio al Serio, hanno svolto dei servizi mirati nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici, degli scali ferroviari e delle fermate degli autobus, controllando numerosi studenti degli istituti secondari di secondo grado. Nella mattinata di ieri, sin dalle prime ore, i militari in divisa della Tenenza di Seriate e della Stazione di Bergamo Principale, coadiuvati dai colleghi in borghese e dei cani antidroga, nell’ambito di una più ampia e complessiva strategia d’azione di controllo del territorio, in piena condivisione con le autorità scolastiche, hanno svolto dei servizi straordinari finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in genere.

Le autorità hanno ispezionato due istituti scolastici superiori e sottoposto a controllo circa 2.000 studenti. In particolare, le verifiche sono state eseguite in prossimità dei plessi scolastici e all’interno, lungo i corridoi, nei bagni e nelle aule frequentate dagli studenti. Contestualmente, i militari dell’Arma hanno controllato anche i luoghi di abituale ritrovo dei giovani, come forma di contrasto ad eventuali casi di dispersione scolastica. Due studenti di Bergamo, sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso rispettivamente di 11,4 e 1,2 grammi di hashish, sottoposti a sequestro. Regolari le operazioni svolte a Seriate, senza rinvenimenti di sostanze stupefacenti. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, al fine di assicurare la massima sicurezza e legalità agli studenti.