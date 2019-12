Benevento da record: la squadra di Inzaghi ottiene 43 punti in 18 partite

La capolista passa in rimonta a Verona contro il Chievo e stabilisce un nuovo primato per la categoria: nell’era dei tre punti, infatti, nessuno mai era riuscito a ottenere 43 punti dopo 18 giornate. Non si ferma la corsa del Benevento che conquista un altro successo e allunga in testa alla classifica. Nel ‘Boxing day’ della serie B, la squadra dell’altro Inzaghi esce dal Bentegodi con tre punti strappati in rimonta sul Chievo che lanciano i sanniti sempre più verso il sogno della A. Una festa resa ancora piu’ intensa dalla battuta d’arresto del Pordenone che, travolto dalla Salernitana 4-0, ora vede salire a 12 i punti di distacco dalla capolista.

Il Chievo si era illuso di fare lo sgambetto al Benevento nel giorno di Santo Stefano: ma al momentaneo vantaggio di Vignato rispondono i giallorossi con Maggio e Tuia che completa la rimonta per il 2-1 finale.