Begato, incendio sopra ospedale Celesia

Attimi di paura nella serata di mercoledì a Begato, sulle alture di Rivarolo, per una densa colonna di fumo nero che si è sollevata nei cieli poco prima delle 21 facendo temere per un grosso incendio nella zona dell’ospedale Celesia.

Fortunatamente, a prendere fuoco è stata soltanto una baracca in disuso in via Pierino Negrotto Cambiaso: l’incendio ha causato, come detto, una densa nube visibile da diversi punti della zona e un forte odore di bruciato che ha allarmato i residenti, ma i vigili del fuoco intervenuti sul posto sono riusciti a domare l’incendio e circoscrivere le fiamme in poco tempo, mettendo in sicurezza la zona.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato, e poco prima delle 22 la situazione era tornata sotto controllo.