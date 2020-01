Befana solidale: da Baobab agli ospedali

Diverse le iniziative nella Capitale per far vivere la magia della Befana a tutti.

La Befana solidale arriva ovunque a Roma per permettere a tutti di vivere la magia della festa. Presso la Baobab ha pensato ad un’interessante iniziativa insieme al cuoco Don Pasta nei locali del Brancaleone in via Levanna, a Montesacro.

Dalle 11 alle 18, i più piccoli potranno divertirsi con gli artisti della Scuola popolare del fumetto. Alle 13 arriverà Don Pasta, la Brigada arancina e i Guancials, pronti ad offrire cibo africano a tutti i partecipanti.

In ospedale invece, gli operatori della coop di via Laurentina distribuiranno dolci e giocattoli ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria a San Camillo. Francesco Iacovone, sindacalista dei Cobas spiega: “L’iniziativa nasce dalla sensibilità dei lavoratori per regalare un sorriso ai piccoli ricoverati, ma è anche una denuncia contro il consumismo: vuole mettere in evidenza il valore del giorno festivo, il diritto alle giuste cure da parte dei malati e l’importanza della sanità pubblica”.

Presso l’ospedale Sant’Eugenio, la Befana arriva anche per i più anziani. “Pur in una giornata che vede alcuni anziani e bambini, solo transitoriamente sfortunati, passare l’Epifania in ospedale – rilevano il direttore dell’Unità di Geriatria del Sant’Eugenio Giovanni Capobianco e la presidente delle Acli di Roma Lidia Borzì – la consegna di un regalo vuole rappresentare un pensiero comune di speranza e di augurio per il ritorno più veloce possibile a casa e alla propria vita attiva”.