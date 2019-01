Befana porta doni e dolcetti ai bambini dell’ospedale di Perugia

I bimbi ospiti del Residence “Daniele Chianelli” e i piccoli ricoverati dell’ospedale di Perugia hanno ricevuto la visita della Befana, che ha portato dolci e regali.

Nel giorno dell’Epifania i bambini ospiti del Residence “Daniele Chianelli” e i piccoli ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia hanno ricevuto una visita speciale. La Befana è andata a trovarli, portando loro calze piene di dolcetti e un piccolo dono ciascuno. Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione con il Circolo dipendenti della Perugina, attiva da ormai quasi trent’anni. “Regalare questi momenti ai piccoli e alle loro famiglie è un modo per donare loro gioia e momenti di svago”, ha scritto in una nota il presidente del Comitato per la Vita, Franco Chianelli. “Anche il sorriso, la consapevolezza di sentirsi amati possono essere un aiuto concreto nel difficile percorso che stanno affrontando”.

La tradizione è stata poi mantenuta anche con l’esibizione del Coro dell’Università della Terza Età di Perugia. In seguito si è esibita anche Alyssa, vincitrice dell’ultima edizione dello Zecchino d’oro e giovane amica del Comitato. Infine, ai bambini è stata regalata un po’ di gioia con giochi e scenette divertenti insieme a clown e VIP (Vivi in positivo) di Perugia.