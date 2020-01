Befana: la Forestale distribuirà le calze ai piccoli malati

La Guardia Forestale di Verona distribuirà le calze della Befana a 1500 bambini ricoverati in ospedale.

Anche quest’anno i carabinieri Forestali il 6 gennaio si impegneranno nell’operazione nazionale della “Befana della Biodiversità”:i militari dei 28 Reparti andranno in 32 strutture ospedaliere e di accoglienza in tutta Italia per salutare 1500 piccoli pazienti.

A Verona i Forestali visiteranno i Reparti di oncologia pediatrica, degenze pediatriche e pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale di Borgo Trento dove da molti anni la manifestazione si svolge con successo.

Da oggi sarà possibile “vivere la natura” anche per quei bambini costretti a trascorrere parte della loro vita in strutture ospedaliere.Nelle visite saranno donate le calze della befana con piccoli oggetti realizzati dai Reparti Carabinieri Biodiversità, dolci, libri.

I Forestali di Verona proporranno dei laboratori sulle sementi forestali, la battaglia navale dei semi, giochi sulla natura da realizzare con colori e fantasia, per dare momenti di svago ai piccoli degenti e far conoscere il ruolo dell’Arma a tutela della natura.