Batosta Roma 1-1 con il Borussia Moenchengladbach al 95’

ROMA – La Roma beffata in Europa League in pieno recupero con il Borussia Moenchengladbach che pareggia 1-1 grazie ad un rigore al 95′. Nonostante il pareggio, complice la vittoria del Basaksehir contro il Wolfsberger, i giallorossi rimangono in testa al girone J di Europa League. Nella gara giocata all’Olimpico sotto la pioggia, i giallorossi interpretano bene la partita con un buon approccio, concedono qualcosa all’inizio ai tedeschi, ma riescono ad infilare Sommer con Zaniolo nel primo tempo. Buona la prova dei giallorossi, ma il rigore che l’arbitro decide di regalare ai tedeschi nel finale è clamoroso e permette al Moenchengladbach di pareggiare. Punizione in area che sbatte in faccia a Smalling dopo una deviazione: abbaglio di Collum e Stindl fa 1-1 al 95′.