Basilicata in podcast: il peso della salute

La situazione dell’obesità in Basilicata

La Basilicata si trova al centro di una preoccupante tendenza legata all’obesità, con dati che pongono la regione tra le più a rischio in Italia. Secondo l’Istituto superiore di sanità, su dieci adulti, quattro presentano un eccesso ponderale, con un tasso di obesità che supera la media nazionale.

Fattori di Rischio e Implicazioni sulla Salute

L’eccesso di peso è correlato a diversi fattori, tra cui l’età, il genere, il livello socio-economico e l’istruzione. Questo problema non solo impatta sulla qualità della vita, ma aumenta anche il rischio di sviluppare patologie gravi, tra cui malattie cardiache, respiratorie, gastrointestinali, psicologiche e tumori.

Intervista con la Dottoressa Carmela Bagnato

Abbiamo avuto il privilegio di intervistare la dottoressa Carmela Bagnato, responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “Nutrizione Clinica e Dietologia” dell’Azienda Sanitaria di Matera. La dottoressa Bagnato ci ha fornito preziose informazioni su come affrontare l’obesità e adottare uno stile di vita più sano.

Conclusioni e Prospettive

È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere l’adozione di comportamenti salutari per contrastare l’epidemia dell’obesità. Solo attraverso un’impegno collettivo e un maggiore accesso a servizi di nutrizione e supporto medico possiamo sperare di invertire questa tendenza e garantire un futuro più sano per la Basilicata e per l’intero paese.