Basilicata: Giorno Felice con l’Inaugurazione del Sesto Lotto Tito-Brienza

Presidente Bardi Esprime Soddisfazione per l’Importante Realizzazione Infrastrutturale

L’Importanza dell’Intervento

L’inaugurazione del sesto lotto della Tito-Brienza segna un giorno di gioia per la Basilicata, secondo le parole del presidente della Regione, Vito Bardi. L’evento rappresenta un passo significativo, ponendo fine a quarant’anni di attesa per un potenziamento infrastrutturale cruciale.

Investimenti Rilevanti

Il presidente Bardi ha sottolineato l’importanza di questo progetto, indicando che negli ultimi anni sono stati investiti circa 120 milioni di euro. Questi fondi, in gran parte provenienti da risorse regionali, testimoniano l’impegno della Basilicata nel soddisfare la crescente domanda di infrastrutture stradali e ferroviarie.

Gratitude per il Coinvolgimento Istituzionale

Durante l’inaugurazione, il presidente ha espresso gratitudine a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel progetto. Ha inoltre evidenziato l’importante contributo dell’assessore alle Infrastrutture, Dina Sileo, riconoscendo il lavoro di coloro che hanno creduto e investito nella realizzazione di questo intervento.

Benefici per la Comunità Lucana

Il collegamento strategico della Tito-Brienza promette di generare significative ricadute economiche, migliorando la mobilità nella regione. Il presidente ha sottolineato l’importanza di questo sviluppo non solo per la comunità lucana ma anche per i turisti che scelgono la Basilicata come destinazione e per le diverse categorie di lavoratori che utilizzano quotidianamente queste arterie stradali.

Restituzione di un’Opera Strategica

L’assessore Dina Sileo ha evidenziato che con l’inaugurazione del sesto lotto si restituisce un’opera strategica al popolo lucano. Ha ringraziato la Regione Basilicata per gli investimenti, inclusi i fondi royalties e quelli legati al Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riconoscimenti sono stati rivolti a progettisti, maestranze, vertici e tecnici Anas che hanno contribuito al successo dell’opera.