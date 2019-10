Barcellona-inter 2-1 partita per metà perfetta, poi il crollo

Dopo 120 secondi l’Inter è già in vantaggio con un gran gol di Lautaro. Favorito da un rimpallo a centrocampo, l’argentino si addentra verso l’area blaugrana, respinge la chiusura di Lenglet e supera Ter Stegen con un diagonale perfetto. La reazione del Barcellona si fa sentire, anche troppo (ammoniti Griezmann e Piqué per due entrate molto dure). Ci provano in sequenza Griezmann, Busquets e Messi senza grossi risultati. Molto più pericolosa l’Inter per i primi 45′ minuti di gioco.

Le partite però durano novanta minuti. Nel secondo tempo la partita cambia quasi all’improvviso. Valverde inserisce Vidal per Busquets e la squadra catalana aumenta la pressione. Da qui in poi in campo un’altro Suarez, prima con una fantastica mezza rovesciata da fuori alla Holly e Benji e successivamente dopo la solita tarantina del calciatore più forte al mondo, nuovamente Suarez imprime il vantaggio per 2-1 all 84′.

Antonio Conte– “Non voglio tuttavia dare alibi ai miei giocatori. Abbiamo messo in difficoltà il Barça, ma c’è il rammarico di non aver ammazzato la partita nel primo tempo. Poi siamo calati. Non penso comunque che sia stato un risultato giusto. Adesso ci lecchiamo le ferite e ripartiamo per domenica. Con questi ragazzi abbiamo iniziato un percorso e sono contento di averlo fatto, perché sono encomiabili. Ma questa sconfitta ci deve portare sofferenza”.