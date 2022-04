In considerazione dell’alto numero di richieste di informazioni pervenute, anche negli ultimi giorni utili, e delle difficoltà organizzative connesse all’attuale situazione internazionale, al fine di agevolare il completamento delle domande da parte degli artisti e delle artiste e di favorire la piena attuazione del programma di sostegno alla mobilità, gli enti promotori il concorso “Movin’Up – Spettacolo – Performing Arts sostegno alla mobilità internazionale dei giovani artisti italiani nelle aree Teatro/Danza/Musica/Circo Contemporaneo” rendono noto che il termine ultimo di compilazione e trasmissione delle candidature è stato prorogato dal 13 aprile a giovedì 28 aprile 2022 ore 12.

Si ricorda che la partecipazione al concorso è completamente gratuita e non prevede costi di iscrizione.

Le candidature potranno essere presentate solo ed esclusivamente tramite procedura online. In occasione della XXIII edizione del concorso, è stata siglata lo scorso 21 febbraio la nuova convenzione per la realizzazione del progetto di valorizzazione culturale Movin’Up, con il rinnovo della partnership tra ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo e GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, la Regione Puglia per il tramite del TPP – Teatro Pubblico Pugliese.

Movin’Up Spettacolo-Performing Arts è un bando rivolto a giovani creativi e creative tra i 18 e i 35 anni di età che operano con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all’estero da enti pubblici e/o privati, istituzioni culturali, festival, organizzazioni internazionali, istituti di formazione e perfezionamento per esperienze di residenza e/o produzione, co-produzione, circuitazione/tournée, formazione, promozione e visibilità.

L’iniziativa, realizzata attraverso lo stanziamento di un fondo annuale erogato in sessioni, permette agli artisti e alle artiste di richiedere un sostegno per un’esperienza di mobilità artistica e internazionalizzazione delle carriere emergenti.

Nella nuova sessione 2021/22 i settori artistici ammessi afferiscono all’area Spettacolo e Arti Performative: musica, teatro, danza, circo contemporaneo.

Come da procedura ormai consolidata, la trasmissione delle candidature dovrà essere effettuata esclusivamente on-line sul sito www.giovaniartisti.it così che i materiali digitali siano prontamente a disposizione delle giurie.

Come indicato nel Bando la Commissione si riunirà nelle settimane successive a tale nuova inderogabile scadenza e i risultati verranno resi pubblici entro la fine del mese di Maggio 2021 dopo le procedure di verbalizzazione, secondo i tempi tecnici necessari e i calendari lavorativi disponibili.