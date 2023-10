Pubblicata la graduatoria dei vincitori dell’Avviso pubblico “Culture in Movimento 2023 – 2024“, rivolto agli operatori e agli organismi che operano nei settori artistici e culturali e/o della formazione artistica, nel senso più ampio e diversificato.

A Estate Romana conclusa, il testimone delle iniziative culturali dell’Amministrazione capitolina prosegue così il suo percorso e si arricchisce di nuovi eventi e spettacoli dal vivo. “Culture in Movimento” potrà contare su un ricco programma di eventi culturali che si svolgeranno dal 21 ottobre al 31 dicembre. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di portare spettacoli ed eventi della produzione artistica contemporanea in ognuno dei 15 Municipi romani. E questo è stato senz’altro uno dei criteri nella scelta dei progetti, ma non l’unico. Premiati anche la ricerca di interazione con il pubblico, la condivisione delle conoscenze attraverso focus dedicati a protagonisti della scena, la realizzazione di residenze artistiche di maestri o di giovani autori o professionisti della cultura.

Le proposte progettuali pervenute sono state 162. I progetti risultati idonei sono 48 e riceveranno il sostegno dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale per comporre il palinsesto degli eventi fino all’ultimo dell’anno.

I primi 42 accederanno al contributo economico e ai vantaggi economici previsti dal bando. Gli altri sei progetti avranno accesso esclusivamente ai vantaggi economici, come la pubblicizzazione attraverso campagne di comunicazione e informazione multicanale dall’Amministrazione, l’accesso a condizioni agevolate per le concessioni di occupazione di suolo pubblico (per la parte non commerciale) o l’abbattimento dell’importo della polizza assicurativa.

Le risorse complessivamente utilizzate per il calendario di Culture in Movimento sono 1,3 milioni di euro per ciascuna annualità del biennio 2023 e 2024, con possibilità di stanziare ulteriori risorse economiche, resesi disponibili, che andranno a beneficio dei progetti già valutati, inseriti nell’elenco dei progetti idonei e non rientrati tra i beneficiari di contributo.

“Ringrazio per la forte partecipazione gli operatori culturali della città e per il grande lavoro gli uffici del Dipartimento Attività Culturali. L’impostazione pensata per questo bando, così innovativa rispetto al passato, ci ha permesso di selezionare progetti di eventi e spettacoli soprattutto di sperimentazione, con un’interazione e una partecipazione del pubblico voluta e ricercata. Questi eventi animeranno la scena culturale romana fino al 31 dicembre, quando il testimone passerà a Capodarte. Perché la cultura a Roma davvero non si ferma mai”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.

La graduatoria è pubblicata sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sulla pagina dedicata del Dipartimento Cultura.