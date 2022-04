Bandita la gara per il restyling completo di Via Partenope

E’ stato bandita la gara per il restyling completo di via Partenope. Il Bando prevede la presentazione di offerte fino al 13 maggio. Sono previsti 14 mesi di lavorazioni, soggetti a ribasso in fase di offerta. Per la scelta del vincitore si valuteranno le migliori proposte. In particolare saranno premiate nel punteggio: -la qualità architettonica e impiantistica: scelta dei materiali e uso di tecnologie innovative per l’informatizzazione; -la qualità ambientale (il trattamento dei materiali di risulta e le ipotesi di sistemazione spazi a verde) -le metodologie di Cantierizzazione, cioè come minimizzare i disagi. Il progetto prevede lo stessa dimensione del marciapiede lato mare, due corsie di ciclabile, due corsie carrabili per i mezzi di soccorso, il carico e scarico e l’apertura alle auto quando l’Amministrazione comunale lo riterrà opportuno. Infine la sistemazione ordinata del marciapiedi dal lato dei ristoranti e degli alberghi. Previsti arredi urbani di qualità. Il quadro economico totale è di 13,2 milioni di euro. Altri 300.000 euro saranno in seguito destinati ad ulteriori tecnologie.

Tutti i dettagli sul sito del Comune:

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/44423

Un video col rendering dei lavori previsti: