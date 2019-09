Bancarelle in centro, Comune: “Ci pensino i Municipi”

Via le bancarelle dal centro. Ma chi deve provvedere?

Via le bancarelle dal centro di Roma. Ma chi ci deve pensare? Uno degli argomenti chiava del Tavolo per il Decoro è diventato un campo di battaglia.

Un problema che si trascina da anni e non sembra vedere la luce quello delle bancarelle e dei camion bar che in molti casi oscurano i principali monumenti storici della città.

Dopo cinque anni, il Tavolo per il decoro ha definito le postazioni idonee e non. Tuttavia, la questione principale rimane chi debba occuparsi del ricollocamento dei venditori ambulanti.

Nel frattempo, le giunte sui territori attaccano. Tatiana Campioni l’assessora al Commercio del I municipio, spiega: “Hanno scaricato l’incombenza su di noi, ma queste posizioni alternative non esistono. Lo dicono i verbali della polizia locale e le note della Sovrintendenza capitolina. Stiamo parlando del centro storico della capitale d’Italia dichiarato sito Unesco. Il Comune se ne deve far carico e ricercare una soluzione che non può che essere quella di trovare postazioni in altri municipi.”

Colosseo, Caracalla ed Esquilino sono le zone più colpite. Il consigliere 5 Stelle e presidente della commissione Commercio Andrea Coia dice: “Spostate le bancarelle oppure revocate la licenza”. Il messaggio è principalmente per Sabrina Alfonsi e all’assessora Campioni.

Quest’ultima ribatte: “Basta strumentalizzare politicamente la vicenda. La questione è seria, molto complessa ed è impossibile rilocalizzare tutte quelle dichiarate incompatibili dal Tavolo del Decoro nel municipio I. Coia questo lo sa benissimo.”