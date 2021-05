Bambina morta in incidente stradale, grave la madre

Una bambina di pochi anni, quattro secondo le prime informazioni, è morta in un incidente stradale che in serata ha coinvolto due auto nel comune di Corciano, tra Migiana e Mantignana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118 con tre ambulanze.

Per la bambina è stato tentato un soccorso sul posto ma la piccola è deceduta, secondo quanto si apprende dagli stessi vigili del fuoco e dall’ospedale di Perugia.

La madre è stata trasferita in codice rosso nel nosocomio del capoluogo umbro mentre altre due persone sono rimaste ferite in maniera meno grave.

Per ricostruire la dinamica di quanto successo sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale di Corciano.