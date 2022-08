04.08.22 04 Agosto 2022 Notizie dalla regione

L’Assessorato regionale della Programmazione ha approvato le Disposizioni per la rendicontazione della spesa a valere sul Bando “Azioni di sostegno alla competitività delle MPMI per ampliare, ammodernare o diversificare le attività nei settori della ricettività, ristorazione, servizi per il turismo, la cultura e l’ambiente“, destinato alle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare investimenti materiali e immateriali per ampliare, ammodernare o diversificare la propria attività nei comuni facenti parte dell’Unione di Comuni del Parteolla e del Basso Campidano.

Consulta i documenti;