L’Istituto Nazionale di Statistica avvia una raccolta di manifestazioni di interesse per il conferimento degli incarichi dirigenziali di II fascia, di dirigente del Servizio Programmazione, bilancio e contabilità (PBC), nell’ambito della Direzione Generale (DGEN) e di dirigente del Servizio Approvvigionamenti (AST), nell’ambito della Direzione centrale amministrazione e patrimonio (DCAP). Gli incarichi dirigenziali di livello non generale saranno conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001, mediante procedura di valutazione comparativa, previa acquisizione dei curricula dei soggetti interessati.

La domanda di partecipazione alla procedura potrà essere presentata a partire dal giorno 5 giugno 2023 ed entro le ore 12.00 del giorno 16 giugno 2023.

La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire mediante mail, da inoltrarsi esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: interessediramm@istat.it. Nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica dovrà essere riportata la dizione “Disponibilità a ricoprire l’incarico dirigenziale di II fascia – codice…” specificando il codice 1 (per il Servizio PBC) e il codice 2 (per il Servizio AST). In caso di manifestazione di interesse per entrambi i Servizi, i codici dovranno essere indicati in ordine di priorità.