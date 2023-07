L’Istituto Nazionale di Statistica avvia una raccolta di manifestazioni di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Centrale per le tecnologie informatiche (DCIT) nell’ambito del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica (DIRM) – (codice CALL-DCIT-2023).

La domanda di partecipazione alla procedura potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno 12 luglio 2023 ed entro le ore 12.00 del giorno 2 agosto 2023, esclusivamente in modalità telematica, con autenticazione attraverso il Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE) con PIN abilitato, compilando il modulo elettronico al link https://selezioni.istat.it e seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

I dipendenti dell’Istituto potranno accedere al sistema utilizzando le proprie credenziali Istat.