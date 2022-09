Avviso pubblico erogazione progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo – Riapertura termini

Notizie



Il Capo Area delle Culture comunica che, in seguito alla pubblicazione di un primo avviso relativo a quanto in oggetto, sono state accolte proposte per un ammontare complessivo di € 1.080.739,75, con un residuo quindi di € 467.828,20 sulla quota assegnata al Comune con D.M. 73 del 24 febbraio 2022.

Per quanto sopra, essendo esaurita la graduatoria, è stato oggi pubblicato altro avviso, che rimarrà in pubblicazione fino al 25 settembre prossimo, con cui sono stati riaperti i termini per la presentazione di progetti che dovranno svolgersi tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre di quest’anno, lasciando inalterati contenuti e criteri previsti dal precedente avviso.

Il nuovo avviso ed il modello di istanza di partecipazione sono consultabili e scaricabili alla pagina:

https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?tp=2&id=35251