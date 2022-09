AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI INQUADRAMENTO SPECIALE, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79 (cod. RECL-SPEC-2022)

È indetta, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto legge , n. 36 convertito con modificazioni in legge , n, 79, una procedura di inquadramento speciale riservata alle due unità di personale di altre pubbliche amministrazioni in servizio in comando o distacco a tempo indeterminato presso l’Istat alla data del (cod. RECL–SPEC–2022).

Il presente avviso è da considerarsi a carattere esplorativo e non vincola in alcun modo l’Istituto a procedere all’assunzione.

La domanda di partecipazione alla procedura di inquadramento speciale deve essere presentata a partire dal giorno ed entro il , esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: personale@postacert.istat.it, compilando il modulo apposito.

Non sono ammesse modalità di candidatura diverse da quella indicata.