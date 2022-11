Avviso competitività, domande al via da giorno 14. Varì: “Con 1,2 milioni di euro consentiamo alle Pmi calabresi di affacciarsi sui mercati esteri”

Dal prossimo 14 novembre al via le domande per partecipare all’Avviso diretto a promuovere la competitività del sistema produttivo regionale, attraverso il sostegno a processi di digitalizzazione delle micro e piccole imprese.

ll Dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali comunica che è stato adottato il Decreto che approva in via definitiva l’avviso che, attraverso l’impegno complessivo di 1,2 milioni di euro del Programma operativo regionale 2014-2020, mira a sostenere gli investimenti che favoriscano processi di innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione attraverso l’acquisizione di servizi reali per il rafforzamento, la riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 14 novembre attraverso la piattaforma tematica raggiungibile dalla pagina web di https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/ alla sezione bandi.

“In un momento in cui lo scenario geopolitico internazionale condiziona le performance del business e soprattutto il mercato interno, la Regione propone uno strumento che consente alle Pmi calabresi di affacciarsi, grazie alle nuove tecnologie, sui mercati esteri” è quanto dichiara l’assessore allo sviluppo economico Rosario Varì. Che prosegue: questa misura si inserisce in un panorama più ampio di supporto al sistema economico che assumerà maggiore consistenza grazie alla recente approvazione del PR 21/27, il programma dei fondi strutturali, che ci consentirà di intervenire a tutti il livelli di bisogno del mondo produttivo regionale”.

In funzione della dimensione della domanda di finanziamento, il Dipartimento potrà ampliare la dotazione dell’Avviso.