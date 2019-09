Auto fuori strada: incidente sull’Appia a Formia

La scorsa notte, lungo via Appia si è verificato, intorno alle 3, all’altezza del rettilineo in località 25 ponti, nel territorio di Formia, un incidente che ha visto protagonista una Mini che per cause da accertare formalmente è finita fuori controllo, per poi andarsi a schiantare a bordo strada.

A margine dei soccorsi, il conducente è stato trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, hanno operato i carabinieri della Tenenza locale.