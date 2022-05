Fatturato in aumento per la Energy Italy, che dopo l’apertura delle ultime filiali lo scorso anno continua a collezionare successi. L’azienda, fondata da Benedetto Roberto Ingoglia, sta dimostrando una solidità senza precedenti al punto da essere diventata un vero e proprio esempio imprenditoriale nel panorama italiano. D’altronde, gli ultimi anni non sono stati certo semplici per le aziende, che con l’arrivo della pandemia in Italia hanno dovuto fare i conti con una serie di problematiche non di poco conto. Eppure, la Energy Italy è riuscita a superare qualsiasi difficoltà ed il merito va senz’altro attribuito, tra tutti, a Benedetto Roberto Ingoglia. L’imprenditore originario di Partanna in provincia di Trapani ha infatti dimostrato il proprio valore in svariate occasioni e la scelta di aprire delle nuove filiali sul territorio si è rivelata vincente.

Ad oggi, la Energy Italy Spa è presente in modo capillare in Italia e può essere considerata a tutti gli effetti un’azienda leader nel settore delle energie rinnovabili. Vero e proprio punto di riferimento non solo per le imprese ma anche per i privati, che tra Superbonus 110% ed Ecobonus hanno bisogno di professionisti qualificati ed esperti.

Costermano, Partanna, Catania, Spoleto e Milano: la Energy Italy di Roberto Ingoglia consolida la presenza in Italia

Il 2021 è stato un anno ricco di novità all’interno della Energy Italy Spa di Benedetto Roberto Ingoglia. L’imprenditore originario di Partanna, infatti, ha scelto di potenziare il raggio d’azione dell’azienda, inaugurando le nuove filiali di Partanna, Milano e Spoleto, che si sono aggiunte a quelle Catania e Costermano. Oggi, la Energy Italy Spa può vantare una presenza capillare sul territorio: presenza che non le consente solamente di offrire un servizio più puntuale a tutti i propri clienti ma che le garantisce anche un aumento significativo del fatturato.

Costermano: la sede operativa della Energy Italy Spa

La sede operativa della Energy Italy Spa è rimasta a Costermano, in provincia di Verona e la sua dislocazione consente all’azienda di garantire la propria presenza in tutta l’area del nord Italia. A Costermano, d’altronde, si trova quella che si può considerare la sede storica della Energy Italy, che accoglie gli uffici amministrativi. Nel 2021, solo questa filiale ha gestito il 45% del fatturato nazionale dell’azienda.

Spoleto: la sede del centro Italia

Benedetto Roberto Ingoglia ha scelto di collocare a Spoleto la filiale della Energy Italy del centro Italia, dimostrandosi anche in questo caso un imprenditore lungimirante. La città infatti si trova in una posizione strategica e consente all’azienda di garantire la propria presenza in gran parte dell’Italia centrale e soprattutto in Umbria.

A Catania la filiale della Sicilia orientale

L’inaugurazione della filiale di Catania è avvenuta nel gennaio del 2021 ed è stata fortemente voluta da Benedetto Roberto Ingoglia. L’imprenditore, infatti, originario di Partanna in provincia di Trapani, ha sempre visto delle grandi potenzialità di sviluppo sul fronte delle energie rinnovabili nella sua Sicilia ed effettivamente anche in questo caso ci ha visto lungo. Basti pensare che la sola sede di Catania, nel 2021, ha gestito oltre il 50% del fatturato nazionale dell’azienda ed è dunque stata responsabile di una crescita significativa della Energy Italy Spa. La filiale d’altronde riesce a garantire la gestione delle attività in tutta la Sicilia orientale e la Calabria.

La nuova sede di Partanna nella Sicilia occidentale

Inaugurata nell’ottobre del 2021, la filiale di Partanna in provincia di Trapani ha di fatto completato, in ordine cronologico, la strategia di espansione territoriale di Benedetto Roberto Ingoglia. L’imprenditore ha scelto di aprire una sede della Energy Italy proprio nella città in cui è nato e con la quale continua a conservare un legame esclusivo. Si è trattato però prima di tutto di una decisione imprenditoriale ragionata e strategica. Partanna, infatti, si trova in provincia di Trapani e consente di gestire tutte le attività della Sicilia occidentale. In meno di 3 mesi dalla sua apertura, questa nuova filiale ha gestito il 5% del fatturato nazionale complessivo della Energy Italy Spa. Possiamo dunque confermare che anche in questo caso Benedetto Roberto Ingoglia ha saputo compiere la decisione giusta.

La crescita incessante della Energy Italy di Roberto Ingoglia

Con l’apertura delle nuove sedi, Benedetto Roberto Ingoglia ha portato la sua Energy Italy Spa a vivere una crescita senza precedenti, avvicinandola ancora di più ai clienti che possono oggi contare su una presenza più solida sul territorio. L’imprenditore di Partanna in provincia di Trapani ha dunque saputo adottare le giuste strategie, per condurre la propria azienda ad un aumento del fatturato e prepararla per le sfide del futuro.

Ad oggi, la Energy Italy Spa è leader nel settore delle energie rinnovabili, dall’eolico al fotovoltaico, ma anche punto di riferimento per aziende e privati per tutto quello che riguarda Superbonus 110% ed Ecobonus. Un partner affidabile, serio e forte di un’esperienza ormai consolidata nel campo delle rinnovabili, che grazie a Benedetto Roberto Ingoglia ha davanti un futuro ricco di successi.

Parliamo di un’azienda attiva anche sul fronte sociale, grazie ai convegni scolastici che lo stesso imprenditore di Partanna ha fortemente voluto organizzare all’interno degli istituti con l’obiettivo di diffondere una cultura sostenibile. Benedetto Roberto Ingoglia è dunque stato in grado di portare al successo la propria azienda, senza per questo mettere da parte valori che per lui sono sempre stati fondamentali: quello dell’ecologia e del rispetto.

Roberto Ingoglia oggi: il passaggio del testimone e gli hobby dell’imprenditore di Partanna

Roberto Ingoglia ha di recente passato il testimone a Sergio Grifoni, abbandonando di fatto la presidenza della Energy Italy Spa, per presiedere la Energy Holding, che supervisionerà le attività di tutto il Gruppo e per dedicarsi maggiormente alle sue passioni. Il podismo in primis, che lo ha portato a partecipare alla maratona di Milano con ottimi risultati e che lo porterà a Londra e New York molto presto, ma non solo. Benedetto Roberto Ingoglia è anche un grande appassionato di vini e vanta una cantina ricca di etichette pregiate, italiane ma anche internazionali. In ultimo, ma di certo non per importanza, la famiglia: la più grande passione dell’imprenditore di Partanna.