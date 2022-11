L’Istat ha inviato alle Commissioni speciali di Camera e Senato la memoria scritta dell’attività conoscitiva preliminare all’esame della Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022.

La nota sintetica si sofferma sull’analisi dell’evoluzione recente dell’economia italiana e sulla descrizione del quadro di finanza pubblica predisposto nella versione rivista e integrata della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) . Non si entra in questa sede nel dettaglio degli interventi previsti nel disegno di legge di bilancio per il 2023, in attesa della loro definizione.